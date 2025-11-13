Julio De Vido se presentó en Comodoro Py y quedó detenido por la tragedia de Once

El exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, se entregó en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena de cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4.

El tribunal también rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había presentado su defensa, por lo que el exfuncionario deberá concurrir personalmente para hacer efectiva su detención.

Leonardo Menghini, abogado de las familias de la tragedia de Once, dialogó con Creer o reventar y expresó: "Hay una especie de satisfacción, sabíamos que era cierto, desde un primer momento lo pudimos probar y no abandonamos la lucha, no bajamos la bandera".