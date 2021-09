Julio Aro, Veterano de Guerra de Malvinas

J ulio Aro, ex combatiente en Malvinas durante la guerra de Argentina con Gran Bretaña, en 1882, fue entrevistado en el programa Bichos de Radio, que conduce la periodista Ingrid Beck junto al director de Rae, Adrián Korol. El programa lleva seis temporadas de emisión por la Radio Pública.

Aro es junto al oficial inglés, Geoffrey Cardozo, referente en recuperar su identidad a los soldados argentinos desconocidos que dejaron su vida en combate.

Fueron nominados al Nobel de la Paz, además, por llevar a cabo el Plan Proyecto Humanitario “Malvinas”para identificar a los caídos enterrados en el cementerio de Darwin. También Aro es un referente en impulsar la solución pacífica al reclamo histórico de Argentina de soberanía sobre las Islas, además de impulsar el reencuentro entre ex combatientes en ambos país. La tarea se realiza con el impulso de la Fundación No Me Olvides (www.nomeolvides.org.ar)