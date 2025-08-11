Julieta Prandi, juicio contra Claudio Contardi

El abogado defensor de Julieta Prandi, Javier Baños confirmó que el día miércoles se conocerá el veredicto en el juicio por abuso agravado contra Claudio Contardi.

El proceso entra en su recta final y se conocerá la sentencia contra Claudio Contardi; además del relato de la víctima, hubo testimonios contundentes de amigos y familiares.

En diálogo con Nunca es Tarde, Javier Baños aseguró que esperan un fallo justo, equiparable al daño que le hicieron a Julieta: "Es irreparable el daño a su psiquis".

Baños recordó que pidieron 50 años de prisión contra Contardi por entender que se trata de un psicópata, "sin ninguna chance de ecuperación, de reinserción". También reconoció que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dispuso todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Julieta y su familia; incluido el botón antipánico.

Vale recordar que la Fiscalía, encabezada por Christian Fabio, clamó una pena de 20 años, aduciendo que quedó probada la participación del exmarido de Pandi en "hechos aberrantes y sostenido por cada una del resto de las pruebas que trajimos a esta sala.