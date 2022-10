Julieta Desmarás: "Asunta es un fantasma para mí, se deshace en la memoria"

La escritora Julieta Desmarás presentó Desechos de Asunta (Ediciones del Dock), un libro en el que cuenta la historia de su tía abuela Asunta, una inmigrante que se convirtió en la costurera de Eva Perón. “Asunta tenía tanto amor por su oficio de costurera que solía viajar sola en barco en los años 40. Ella siempre eligió su oficio, ella se eligió a ella misma y a su amor por los vestidos. Al viajar en barco, iba junto a los vestidos que viajaban de pie, en el subsuelo del barco, ella no viajaba con el personal, ella viajaba parada al lado de los vestidos para cuidarlos y para que los vestidos no se sintieran cargados con la mirada ajena”, contó Desmarás y agregó: “Asunta es una mujer que en 1940 hizo lo que quiso cuando estaba mal visto. La dejaron muchos hombres porque la querían casar, y cazar con z, la querían convertir en madre, en señora de la casa, pero entonces Asunta viajaba en barco por París con sus hilos y tenía una profesión que nunca abandonó. Eso es un símbolo para nosotras, no abandonar el deseo”.

“La historia de Asunta hace eco en la vida de todas las mujeres. Nos sigue pasando. Tenemos mucho pesar y culpa heredada como poetas y como madres, somos duras con nosotras. Hay algo de la conquista del tiempo, siempre estamos pensando en los otros, está bueno ir hacia la lucha de lo singular del momento que es solamente nuestro y de la escritura. Cuando acontece es momento de priorizarlo. Una también es artista y una debe creer en eso y darle fe a eso que somos para poder seguir haciendo”, dijo Julieta Desmarás al contar cómo fue la experiencia de escribir este libro que es una memoria pero a la vez es indagación sobre la propia vida. En esta nota, Desmarás habló sobre literatura, sus referentes, el Certamen que ganó recientemente sobre Malvinas y su relación con Nick Drake.

