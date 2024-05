Juliana Bocci, la escritora viral presenta "Retruco" en el Teatro Tajamar

DESCARGAR

Juliana Bocci comentó durante una entrevista en el programa Hasta que den las 12 que el evento será en el Teatro Tajamar, el 25 de mayo, a las 21h, y se trata de un show de poesía oral sobre su libro “Retruco”, acompañado de música acústica y performance.

“Lo que me gusta del truco es que te podés arriesgar, no se trata del azar, se trata de jugártela. Sin importar las cartas que te tocan podés decir Retruco. Escribo a partir de eso, para atravesar, por eso leo en voz alta, a partir de eso es que me hago viral en las redes llegando a toda Latinoamérica, sin rebuscarse en líricas y conceptos complejos, si no trasmitiendo lo que me interpela y conmueve”, cuenta.

Mientras que sobre la presentación adelanta: “Obra y juego significan lo mismo en muchas culturas, entonces también quiero recuperar ese intercambio entre lo lúdico y lo artístico. Convergiendo en un show en el teatro el mismísimo 25 de mayo. Buen día para hacer historia y revolucionar la literatura argentina”.

__________

Hasta que den las 12, Lunes a Viernes de 10 a 12hs

Conducción: Carina Bravo

Locución: Natalia Pautasso, Eduardo Piquemal, Héctor Luna

Móviles: Javier Costarelli

Columnas: Ana María Vega, Esteban Rodríguez

Operación Técnica: Gustavo Torres

Producción: Natalia Tisera, Mariana Ferreira, Ana María Vega

Servicio Informativo LV8: Pablo Molina

__________