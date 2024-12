Julián Weich "Antes la tele cumplía un rol muy importante, hoy es casi un enemigo"

Mariana Clark conversó con el actor, conductor y animador que por estos días se encuentra totalmente abocado al desarrollo de "Conciencia" una marca social creada por él mismo y un grupo de amigos con el objetivo de ayudar.

Además recordó que continúa muy activo junto a UNICEF Argetnina.

"Hace 32 años que UNICEF defiende en más de 190 países los derechos de los niños que nadie defiende".

"En 2025 cumplo 40 años en los medios, hice tantas cosas que ya ni me acuerdo, me gustaría que me recuerden por todo el trabajo que hice con UNICEF, me gusta que me recuerden por otros programas, entregué muchos premios, cumplí muchos sueños, pero lo de UNICEF fue lo más útil que hice".