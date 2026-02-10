Julián De Diego aclara algunos de los puntos más cuestionados de la modernización laboral

Julián de Diego, asesor laboral de empresas, conversó con Hernán Mundo sobre algunos de los puntos más cuestionados del proyecto de reforma laboral.

Explicó que la mayoría de los temas que fueron observados por la CGT, los Gobernadores y las Cámaras Empresarias, apuntan a temas puntuales; y entre ellos enumeró:

Por un lado los Convenios Colectivos y el tema del Impuesto a las Ganancias, porque afectan los fondos coparticipables y esto involucra directamente a las provincias.

Otro de los temas es la forma de calcular las indemnizaciones por despido y por otra parte el tema del blanqueo laboral que se propone a las empresas que tienen a parte de su personal no registrado.

De Diego analizó que la Ley será aprobada en general sobre la base de un dictamen favorable que ya tenía el Senado pero que la discusión de al menos unos 40 puntos que fueron cuestionados desde diferentes sectores, será reformulada en la discusión artículo por artículo y estará signada por el debate parlamentario.