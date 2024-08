Julián Álvarez: “No soy un superhéroe”

El argentino encabezó una conferencia de prensa luego del acto oficial por su llegada al Atlético de Madrid. Las preguntas evidencian la expectativa que generó el refuerzo en el club español.

El delantero cordobés Julián Álvarez fue presentado este viernes de manera oficial en el Atlético de Madrid y respondió preguntas que evidencian la expectativa alrededor de su llegada al club español.

“Primero que nada quería agradecerle al presidente (Enrique Cerezo) y a todos los dirigentes. A toda la gente que hizo esto posible, al cuerpo técnico, a los jugadores, al staff que me han recibido muy bien”, dijo el argentino.

Cuando le consultaron sobre la conquista de Qatar 2022 con la Selección y la Champions League con el Manchester City y si tenía una receta para el triunfo, explicó:

“Uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar y competir. No me siento un superhéroe por haber conseguido el mundial”

En esa línea, el ex River agregó: “Siento que en el equipo hay muchos jugadores importantes. Creo que somos eso, un equipo donde todos vamos a ayudar para dejar al Atlético de Madrid en lo más alto”.

Álvarez también dijo: “Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones. Desde el primer momento, incluso antes de que se hiciera oficial, la gente me mostraba su cariño y su apoyo. Cuando llegué a la ciudad me puso muy feliz el apoyo de la gente desde el primer momento y estoy muy agradecido. Estoy muy contento, muy emocionado. Desde el primer momento he sentido el cariño de todos los hinchas del Atlético”.

Tras explicar su salida del Manchester City -“Necesitaba un cambio en mi carrera”, dijo- lo consultaron sobre el peso de compartir equipo con Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y hasta Diego “El Cholo” Simeone: “Hablaba con mis compañeros y compartía con Giuliano en los Juegos Olímpicos. El Cholo me dijo que quería que viniera para ayudar al equipo y que iban a potenciar mis virtudes. Era un desafío para mí”, reveló.

Sobre su ex técnico, Pep Guardiola, y lo que espera de Simeone, anticipó: “De Guardiola he aprendido mucho, estoy muy agradecido de estos dos años. Junto a Simeone son dos de los mejores entrenadores de la historia y siento que puedo seguir mejorando y aprendiendo en muchas cosas”.

Nacido el 31 de enero de 2000 en Calchín –una localidad a 110 kilómetros de la capital cordobesa-, comenzó a jugar en el club local pero a los 11 años se probó en el Real Madrid –no lo ficharon por la edad- y a los 15 se integró a las inferiores de River Plate.

Desde entonces jugó 207 partidos (132 como titular), marcó 79 goles y además de los títulos con la Selección (Copa América 2021 y 2024, Finalissima y Qatar 2022) conoció la gloria de ser campeón más de una decena de veces, incluida la Copa Libertadores, la Champions League y el Mundial de Clubes.