Jujuy: Carlos Blaquier no será juzgado por su avanzada edad

Durante la jornada del miércoles se confirmó que uno de los principales imputados en la causa por delitos de Lesa Humanidad, Carlos Blaquier no será juzgado porque el Tribunal Oral Federal de Jujuy considera que el principal acusado no está en condiciones de sentarse en el banquillo de acusados a los 94 años de edad. En contacto con Norte Grande, Ricardo Aredez uno de los querellantes, hijo de Luis Aredez (Desaparecido) se mostró muy decepcionado con la decisión de la justicia y aseguró que va a apelar lo decidido. "Esto es como dar vuelta la página"- Manifestó el hijo del ex intendente de Libertador General San Martín (Ledesma) y médico del pueblo aún desaparecido.

