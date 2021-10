Los jugadores del "Suri Rugby Club" forman parte de la concentración que lleva adelante la UAR, en la ciudad de Alta Gracia Córdoba.

Amin Montero en dialogo con Radio Nacional comentó "Mañana tenemos un partido amistoso importante contra el selectivo de Oeste ; ellos nos piden que demostremos lo que hacemos en nuestros clubes; hasta ahora lo que más me sorprendió es la velocidad con la cual se juega a este nivel, hoy me probaron de primer centro y me sentí cómodo"