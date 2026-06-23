Juicio por Loan: "Seguimos esperando que se quiebren los imputados"

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, la Justicia dio inicio a una de las etapas más importantes de la causa: el juicio oral y público contra 17 personas acusadas de participar en la sustracción del menor o de haber entorpecido posteriormente la investigación.

Tamara Pourcel, fiscal general subrogante que interviene en el proceso junto al fiscal general Carlos Schaefer, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional sobre el comienzo del debate oral que se desarrolla en Corrientes.

"Son unos 200 testigos que tienen que declarar, así que creemos que esto tardará unos 6 meses. Seguimos esperando que se quiebren los imputados", afirmó

La fiscal remarcó que la hipótesis principal de la acusación continúa siendo que Loan fue sustraído. En ese sentido, sostuvo que las pruebas acumuladas durante la investigación permiten afirmar que el niño no se perdió por sus propios medios. La fiscalía sostiene que existió una acción coordinada para apartarlo de la custodia de su familia y ocultar posteriormente lo ocurrido. "A Loan se lo llevaron, no se perdió solo ni fue un accidente", subrayó Pourcer.

El juicio reúne a 17 imputados divididos en dos grupos. Por un lado se encuentran los acusados de haber participado directamente en la desaparición y ocultamiento del niño. Por otro, quienes enfrentan cargos por presuntas maniobras destinadas a desviar, obstaculizar o entorpecer la investigación durante los meses posteriores al hecho.

Uno de los principales objetivos de la fiscalía es lograr que alguno de los acusados aporte información que permita conocer finalmente qué ocurrió con Loan. En declaraciones recientes, Pourcel manifestó que quienes conocen la verdad sobre el caso son las personas imputadas y expresó su expectativa de que durante el debate oral pueda quebrarse el denominado "pacto de silencio" que, según la acusación, persiste desde el inicio de la causa.

Antes del comienzo del juicio, el Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió prorrogar las prisiones preventivas de varios de los principales acusados al considerar que subsisten riesgos procesales y la posibilidad de influir sobre testigos o pruebas.

El expediente contempla la declaración de más de 180 testigos y la incorporación de una extensa cantidad de evidencia documental y pericial. La magnitud del proceso llevó incluso a que la fiscalía solicitara ampliar la cantidad de representantes del Ministerio Público que participan en el debate.

A pesar del tiempo transcurrido, el paradero de Loan continúa siendo una incógnita. La fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de análisis y no descarta ninguna hipótesis vinculada con el destino final del niño. Al mismo tiempo, Pourcel reiteró que conserva la esperanza de que pueda aparecer con vida y regresar con su familia.