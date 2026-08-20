Juicio por la muerte de Maradona: "Debería continuar porque sino estaríamos ante una falta de seriedad institucional"

El juicio por la muerte de Diego Maradona atraviesa una instancia clave luego de que se detectara que la Junta Médica analizó por error estudios de su padre. Este jueves declararán dos psiquiatras que integraron la Junta Médica Interdisciplinaria que analizó las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista: José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Enrique Gallego, exjefe del Cuerpo Médico de Morón. Gustavo Pascual, abogado de Jana Maradona en diálogo con el equipo de Nico Yacoy confirmó lo que se conoció el martes durante las audiencias.

"Abogados de una de las imputadas, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini denunciaron el martes pasado, que dentro de la información que aportaron al proceso hubo documentos que no correspondían a Diego Armando Maradona". Los estudios podrían corresponder, en canbio a su padre, Diego Salustiano Maradona. Pascual advirtió que esta nueva noticia demuestra "el desmanejo" que hubo por parte de la prepaga "para con el enfermo".

"Hoy la realidad nos expresa una falta de cuidado, una falta de compromiso y seriedad que debieran tener para con un paciente. Acá hay testimonios de toda índole: la retención de líquido, los edemas, la arritmia, el malestar de Diego, la mala atención y podría seguir enumerando muchas más condiciones que él tenía, y que deberían haber atendido", agregó.