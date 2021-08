Juicio contra Villalobos: “Cuando declaré fue como un alivio”

El día hoy se llevó a cabo otra jornada del juicio que tiene como acusado al Médico Ecógrafo Luis Alberto Villalobos. En este caso declararon cuatro médicos, quienes son parte de los testigos. Las cuatro víctimas ya habían declarado la semana pasada.

En esta línea, entrevistamos a una de las presuntas víctimas del médico. “Cuando declaré fue como un alivio. Los jueces me trataron muy bien, no así la defensa que trató de entorpecer todo el tiempo mi declaración. Yo sostuve absolutamente todo lo que dije. Puede contar más detalles. Fue muy difícil pero tenía la compañía de mi papá, amigas y las organizaciones que estaban afuera esperando”, sostuvo Andrea en diálogo con Radio Nacional Catamarca.

Por otra parte, recordó: “En el 2017, cuando estaba en el consultorio de Villalobos me di cuenta que estaba haciendo mal las cosas porque me pidió que me desnudara. Me miraba a mi y no miraba nunca el monitor. Me tocó con sus manos la zona del clítoris e intentó penetrarme con el aparato en la zona anal. Lo introdujo y quedé petrificada, con mucho miedo”.