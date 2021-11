Juez Contreras:“Por los datos que manejo aún no llegamos al 50% de votantes”

El Juez Federal con Competencia Electoral, Dr. Miguel Ángel Contreras, en el marco de las elecciones legislativas 2021, dialogó con Nacional Catamarca y manifestó: “Por los datos que manejo por el comando electoral, me parecen bajos. Desde el punto de vista oficial que tengo aún no llegamos al 50% de votantes. Pero puede que nuestros datos no sean lo exacto que se necesita, porque la forma en que se van cargando, no tienen la rapidez de respuesta entre el acto de votación y la carga de los mismos en la base de datos”.

En cuanto al significado de emitir un voto, el Dr. Contreras expresó: “Esto es una cuestión que tenemos que hacer entre todos, porque votar es un privilegio, y no hacerlo es renunciar a muchas cosas, no solamente cívicas”.