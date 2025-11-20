Jueves con alertas: tormentas en el centro del país y vientos intensos en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes que afectarán este jueves 20 de noviembre a distintas regiones del país, incluyendo varios sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires. Aunque la semana transcurre con temperaturas agradables en la Ciudad y el conurbano, el organismo anticipó un cambio de condiciones que involucrará fenómenos de diversa intensidad en provincias del centro y la Patagonia.

Según el informe del SMN, la advertencia por tormentas alcanzará la mitad norte de la provincia de Buenos Aires, junto con sectores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se prevén chaparrones y tormentas de variada intensidad, con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas superiores a los 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. También se esperan acumulados de entre 40 y 70 milímetros. En paralelo, las áreas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut permanecerán bajo alerta amarilla por lluvias con valores acumulados estimados entre 10 y 15 milímetros.

Además, varias provincias del centro del país estarán afectadas por un aviso de nivel amarillo por vientos fuertes. La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca podrían registrar velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora provenientes del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 75. Ante este escenario, el SMN reiteró pautas de prevención que incluyen evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan desplazarse con el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales. También recordó las recomendaciones para zonas bajo tormentas o lluvias intensas, entre ellas refugiarse en construcciones seguras, evitar circular por áreas inundadas y contar con una mochila de emergencias preparada.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se prevé una jornada inestable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 26 grados. En la Ciudad el cielo estará mayormente nublado durante la mañana, con tormentas aisladas desde la tarde que se intensificarán hacia la noche. En el conurbano el panorama será similar, aunque con una temperatura levemente menor y condiciones ventosas desde temprano. En el resto del país se esperan marcas térmicas muy diversas, con máximas que alcanzarán los 38 grados en Santiago del Estero y valores mucho más bajos en la Patagonia, donde Santa Cruz registrará entre 6 y 13 grados.