Juegos Panamericanos Junior: primera medalla dorada de la Argentina

La nadadora Agostina Hein obtuvo la primera medalla de oro para la Argentina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al imponerse en los 400 metros libre.

En el primer día de competencia, la delegación argentina sumó siete medallas, una dorada, tres plateadas y tres de bronce.

La nadadora oriunda de Campana fue la gran figura nacional logrando el título en los 400 metros libre y un tercer puesto en la posta 4x100 metros libre femenina.

En la pileta del Centro Acuático Olímpico, Hein arrasó en la prueba de los 400 metros libre logrando dos récords panamericanos de la categoría.

En su serie hizo 4:13.41 y en la final cronometró 4:06.96 para quedarse con la dorada rompiendo su propia marca lograda horas antes.

Luego, se volvió a subir al podio con la medalla de bronce que obtuvo con la posta 4x100 metros libre femenina que también integraron Lucía Gauna, Magdalena Portela y Malena Santillán.

“Estoy muy contenta y feliz, esto es algo que venimos trabajando con mi equipo hace mucho y la verdad que aportar una medalla de oro para Argentina es un orgullo", afirmó.

Y agregó: "Lo más lindo es vestir todos los días la camiseta, haber representado a mi país es un privilegio”.

El ciclismo aportó cuatro medallas, las plateadas de Lucía Miralles y Nicolás Reynoso en la prueba de cross country de Mountain Bike.

Se sumaron a la plateada de Julieta Benedetti y la de bronce de Delfina Dibella en la prueba contrarreloj individual del ciclismo de ruta.

La cosecha argentina la completó la tiradora Josefina Mella, que logró la medalla de bronce en la prueba de pistola de aire 10 metros femenina.