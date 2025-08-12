Juegos Panamericanos Junior: La natación le dio otro oro a la Argentina

La nadadora Malena Santillán obtuvo la única dorada de la jornada y una de las cinco del equipo de natación en el segundo día de actividad.

En la segunda jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 los deportistas argentinos obtuvieron 11 medallas, una dorada, cinco plateadas y cinco de bronce.

Este lunes se volvió a escuchar el himno argentino en el Centro Acuático Olímpico por la actuación de Malena Santillán, que tuvo una marca histórica en los 200 metros espalda.

La cordobesa cronometró 2:10.36 y registró un nuevo récord de torneo, superó su marca nacional y la plusmarca sudamericana, que pertenecía a la brasileña Fernanda de Goeij (2:11.95) desde 2019.

El equipo de natación sumó otras dos medallas plateadas (Ulises Cazau en los 100 metros mariposa y la posta 4x100 libre mixta que integraron Agostina Hein, Lucía Gauna, Matías Chaillou y Matías Santiso) y dos de bronce (Cecilia Dieleke en 200 metros espalda y Matías Santiso en 200 metros libre).

El remo sumó la primera medalla de la jornada para la delegación nacional: el bote de cuatro remos sin timonel, integrado por Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martin Mansilla, se quedó con la plateada en la Bahía de Asunción.

Mientras que, el tiro logró dos nuevas medallas: la plateada de Joaquin Cisneros en trap y la de bronce de María Oblan en rifle de aire 10 metros.

Los deportes urbanos también se anotaron en el medallero: Manuel Turano obtuvo la medalla plateada en BMX Freestyle y Morena Domínguez la de bronce en skateboarding street.

En tanto, el judo sumó su primera medalla de los juegos con el bronce de Alem Yuma en la categoría de - 87kg.