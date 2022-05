Juegos Evita 2022

El Director de Deportes de la Municipalidad de Río Turbio, Cristian Monserrat comentó sobre los días para poder inscribirse en una nueva edición de los Juegos Evitas 2022.

“Es abierto para toda la localidad, salvo handball sub catorce que es escolar. Nosotros el día tres abrimos la inscripción hasta el día treinta de mayo y después en junio, ya más o menos mediados y finales de junio, ya tenemos que tener todos los campeones de las distintas disciplinas”.

Además informó sobre una reunión el gimnasio municipal Hugo Alberto Gerez “ El día jueves a las ocho y media de la noche en el gimnasio Gerez, se va hacer una reunión informativa para todas las disciplinas que se van a inscribir para participar”.

Por último mencionó las edades para poder participar de los juegos “ Las edades comprendidas en algunas disciplinas son sub catorce, sub quince, sub dieciséis y sub diecisiete”. Y además aclaró, que como requisito si o si tienen que ser gente que esté residiendo en Río Turbio”.

