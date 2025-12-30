Juega en la Selección de Hockey Femenino + 65 y representará a la Argentina en el Mundial Máster de Hockey sobre Césped

La integrante de la Selección de Hockey Femenino + 65 Marcela Arrausi, en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, habló sobre el Mundial Master que jugará en Bélgica donde va a representar a la Argentina junto a su equipo. "Cada Mundial significa una preparación diferente", dijo.

La Asociación Argentina Master está integrada por jugadores de 35 a 65 años, y los caballeros presentarán un equipo + 70. "Viajamos para el próximo mundial que se disputará en Bélgica. Para integrar los equipos hay que hacerse miembros de la Asociación Argentina. Luego hay una preselección, dependiendo de la cantidad de jugadores. Este año en nuestra categoría que es la mayor de damas, somos 32 jugadoras y es una alegría", contó.

Para colaborar con la Selección de Hockey Femenino + 65, se puede ingresar a la cuenta y ayudar con fondos Asociación Argentina Hockey Masters