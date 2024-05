Judiciales: El gobierno dio por terminada la paritaria

DESCARGAR

Así lo expresó en 8 AM Arriba Mendoza el Secretario General del gremio de empleados judiciales Ricardo Babillón quien brindó un pantallazo de dos frentes de reclamo. Con el gobierno no se puede dialogar, si uno no acepta da por cerrada la paritaria, dijo el referente.

Sobre la paritaria, Ricardo Babillón sostuvo que con el aumento ofrecido, un trabajador quedaba en la línea de indigencia. Hoy con un día de trabajo de un magistrado se paga el sueldo mensual de un empleado judicial, sostuvo. Por último, las acciones continuarán siempre estando a la espera de diálogo con el gobierno. Queremos un plan serio para avanzar en la recuperación del salario.

