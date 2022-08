Jubilados expresaron su apoyo a Cristina: "Hay un proceso judicial viciado"

Distintas organizaciones de jubilados y pensionados se concentraron ayer frente a la ventana de la oficina de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el Senado, para demostrar "su apoyo frente a los agravios sufridos en los últimos tiempos" y luego marcharon hasta el Instituto Patria para hacer entrega de una nota dirigida a la exmandataria.

Eduardo, un jubilado de 67 años que estuvo allí presente, dijo que concurrió al lugar debido "a lo mucho que tiene que agradecer" a la vicepresidenta y, porque además, siente "bronca porque hay un proceso judicial viciado", en referencia al juicio oral por la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

Tras señalar que se sintió "feliz por poder expresarlo y no estar solo", sostuvo que en el Poder Judicial "el principal objetivo es que buscan correr del escenario político a Cristina".

Los jubilados habían convocado desde las 12 en la esquina de la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, frente al edificio del Congreso Nacional, a un "acto de desagravio" para la vicepresidenta, ante los "permanente ataques de los grupos mediáticos" y de "gran partes del Poder Judicial", informaron voceros de la convocatoria.

Mientras caminaban alrededor del Congreso de la Nación, sobre la avenida Entre Ríos, jubilados y pensionados sostenían carteles que expresaban su apoyo a la presidenta del Senado.

"Feo día para ser gorila"; "Cristina no se toca"; "CFK: el amor vence al odio"; "Abrazo a Cristina"; "No la toquen a Cristina"; "Aunque ladre Clarín, no podrán prohibirla. Vamos Cristina", eran algunos de las expresiones que podían leerse en las pancartas que sostenían con los brazos en alto.

