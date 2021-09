Jubilación Anticipada para adultos desocupados

En la mañana de Parte de Todo dialogamos con Pablo Todero, Delegado de la Regional ANSES de Neuquén, Rio Negro y La Pampa, para que nos comente respecto al anuncio de la jubilación anticipada.

La jubilación anticipada ha sido muy esperada, sobre todo por aquellas personas que tienen todos los años de aportes, pero no tienen la edad y/o se quedaron desempleados. "Es para auqellas personas que han aportado toda su vida, no tiene trabajo y no tiene la posbilidad de un ingreso, aunque la persona pueda trabajar", expresó. Luego agregó que esta jubilación anticipada viene a dar solución a la situación.

En cuanto a la tramitación del mismo, es una jubilación simple que no necesita de apoderados ni gestores. La edad comprende desde los 60 años para los varones y 55 años para las muejres. Señaló además que el monto de la jubilación dependerá de las actividades que haya realizado cada persona, y se le otorgará un 80% del monto real, hasta que cumpla la edad jubilatoria, de 60 años las muejres y 65 los hombres.