Juanjo Abregú celebra la música y la amistad con invitados de lujo

En nuestros estudios, durante La Noche de Nacional Folklórica conducido por Norberto Passera, Juanjo Abregú presentó su próximo show en una entrevista en la que estuvo acompañado por Juanchi Osuna en guitarra y Julián Rivadavia en bandoneón.

El sábado 16 de agosto, a las 23:30, Abregú llegará a La Trastienda con un formato peña, sin mesas ni sillas, para que el público pueda bailar y disfrutar. El espectáculo, de más de dos horas, contará con su banda completa y una extensa lista de invitados: Cristian Capurelli, Franco Ramírez, Julia Almeida, El Quinteto Galván, el ballet folclórico Itapucú, la compañía Mustang Tango y la bailarina de tango Ornella Simoneto, entre otros. Las entradas, a $15.000, están disponibles en TuEntrada.com y en la boletería.

Al finalizar el show, el músico partirá hacia Santiago del Estero para participar de la Peña Añoranza el 17 de agosto, compartiendo escenario con figuras como Horacio Banegas. Enfermero de profesión y músico por vocación, Abregú equilibra su vida entre guardias hospitalarias y escenarios, manteniendo intacta su pasión por la chacarera y el folclore.