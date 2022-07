Juana Pimienta: Patrias (Lado B)

Sin alcanzarle el sentido – Diana Bellessi

Hoy es nueve de julio y en mi país

le dicen día de la independencia

como si hubiera sido así y aún

no anduviéramos independizándonos

siempre y sin lograrlo de la maldita

hambruna que nos encadena a éstos

de aquí y a los de afuera mientras ellos

festejan con cinta celeste y blanca

es la pena más negra la de la panza

vacía, negros los dientes cariados,

la bronca negra y negro el aliento

del que no tiene trabajo, señores

tan trajeados pidiendo palo al grito

de saquen ya estos negros y se mueran

solitos donde nadie los ve, ¿qué

me querés?, qué nomás ha sucedido

sin alcanzarle el sentido a la dicha

independencia de mi país, blanco

y celeste sobre el lomo de la historia

que se vuelve roja aunque les pese

cortando puentes si no la muerte

a escondidas donde el nueve se acomoda

en su mentira noventa veces nueve

y se festeje, algo sobre la tierra