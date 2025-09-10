Juan Pablo Bertazza: la identidad como materia literaria

El periodista y escritor Juan Pablo Bertazza visitó a Mariano del Mazo y Mariana Fossati en Nacional folklórica para hablar de su nuevo libro Memoria de la madera, recientemente publicado. Radicado en Praga desde 2019, Bertazza contó cómo su experiencia en República Checa nutre su literatura y su mirada sobre la memoria, la familia y la identidad. La novela narra la historia de Yakub, un adolescente que atraviesa conflictos con su padre y encuentra un vínculo especial con su abuelo. Ambientada en un pueblo checo rodeado de bosques, la trama aborda temas como la relación con la naturaleza, la irrupción de la tecnología y los lazos intergeneracionales. Bertazza también reflexionó sobre su trabajo como traductor, la dificultad y riqueza del idioma checo, y la tradición cultural compartida entre Argentina y Europa central. Además, adelantó la presentación de su libro en la Embajada Checa en Buenos Aires.