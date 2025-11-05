Juan Mayol: "El gobierno ganó porque la gente acompañó los cambios que propone esta administración"

En diálogo con Nicolás Yacoy, Juan Mayol, analista político desmenuzó algunas características del triunfo del gobierno en las últimas elecciones legislativas.

"Buscamos identificar las motivaciones del voto y buscar los motivos por los cuales se dieron resultados tan diferentes en la provincial y en la nacional; creemos que esto tiene que ver con la falta de acuerdos del Gobierno nacional con sectores bonaerneses".

Para Mayol, el oficialismo tiene un núcleo duro del 35/36 % que representa una expansión del voto inicial del Gobierno y eso confirma un apoyo a la gestión que busca cambios muy profundos en el país.

"Hay varios factores que explican el crecimiento y uno muy importante es la polarización entre volver al pasado y una nueva Argentina; el clima destituyente que el kirchnerismo intetó instaurar le sirvió al Gobierno, potenciado además por el apoyo de Estados Unidos".