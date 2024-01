Juan Ingaramo tocará en La Falda bajo las estrellas

El músico cordobés radicado en Buenos Aires, Juan Ingaramo, se presenta en la ciudad de La Falda el sábado 20 de enero a las 21, en un recital gratuito en el escenario principal de la Avenida Edén al 100.

En comunicación con la radio pública el músico se mostró expectante. "La falda es una ciudad que me encanta y hace bastante que no voy y volver así con un show en la Avenida Eden es como soñado", dijo, aclarando que "ahora hace mucho que no tocamos porque hicimos el corte de vacaciones y este va a ser el primer show del año. Eso también le da un sabor extra, no hemos preparado el disco nuevo todavía porque eso va a ser en la presentación, pero es un repaso de mi repertorio y otra sorpresitas que tocaremos ahí para para el público que se acerque".

Al referirse al nuevo disco "Welcome to Córdoba City", detalló que "las ideas por ahí se van generando solas, son como necesidades artísticas que se ve que uno va teniendo intuitivamente y va sacando afuera. Es una especie de internacionalización, porque llegando a Córdoba en el avión te dicen Welcome to Córdoba City y es la ciudad menos internacional del país, entonces porqué no hacer un trabajo musical que la internacionalice", concluyó.

