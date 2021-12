Juan Ingaramo: "La provocación sana es una herramienta de expansión"

“En cuarto grado, me cambié de colegio, entré a uno nuevo. Tenía 8, 9 años. Y una vez me mandé una cagada en la escuela, la maestra llamó a mi vieja –mi vieja me lo recuerda hasta el día de hoy-, y le dijo que yo tiraba la piedra y escondía la mano. Fue terrible. Me quedó grabado”, contó Juan Ingaramo, cantautor y multinstrumentista cordobés, al ser consultado por Jimena Arnolfi, periodista de LRA 42, en el marco de la Entrevista Federal.

“Siempre me gustó provocar y buscar el límite. En el secundario lo desarrollé más y peor. Después encontré en la música una manera sana y amorosa de probar los límites. Sobre todo porque es la manera de expandirlos”, dijo Ingaramo y agregó: “Toda la vida prefiero que una canción genere una reacción negativa a que no genere nada. Si no genera nada he fracasado. Si genera algo negativo, bueno, es arte: Acá sucedió algo. La provocación sana es una herramienta de expansión”.

