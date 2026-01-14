Juan D´arienzo, el rey del compás

La emisión en español de RAE presentó un programa especialx con producción y condción fe Juan Sixo, dedicado a Juan D’Arienzo, figura clave en la historia del tango argentino. La conducción y el relato estuvieron a cargo de Juan Sixto, quien propuso un recorrido narrativo por la vida, la obra y el impacto cultural del director conocido como “el Rey del Compás”.

El programa abordó los orígenes y la formación musical de D’Arienzo, y puso el foco en su irrupción a mediados de la década de 1930, cuando su propuesta rítmica devolvió al tango un carácter bailable y popular.

El relato se apoyó en el contexto histórico y social de la época, marcado por la efervescencia urbana, el crecimiento de la radio y los espacios de encuentro colectivo.

También se analizó el papel de su orquesta durante la llamada Edad de Oro del tango, la relación con cantantes destacados y la proyección nacional e internacional de su obra, difundida a través de grabaciones y emisiones radiales. El especial reafirmó el compromiso de RAE con la difusión de la música argentina y sus protagonistas, destacando la vigencia de D’Arienzo como símbolo de identidad y memoria cultural.