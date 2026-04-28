Juan Cantafio, el coleccionista privado de revistas más grande de Latinoamérica, visitó Radio Nacional

Juan Cantafio, está considerado el coleccionista privado de revistas más grande de Latinoamérica y charló con Adrián Korol por Radio Nacional sobre su colección y su proyecto de crear el primer Museo de revistas. Tiene cerca de 700.000 ejemplares. La revista “Anteojito” que le regaló su abuelo cuando tenía ocho años, fue el puntapié para empezar a guardar las revistas y llegar a ese podio.

"Estoy bregando para ver qué hacemos con todo este material y me gustaría poder crear un museo de la revista, que no existe algo así en el mundo. Esto es historia y cultura, y un producto periodístico y visual", dijo.

Cantafio dio detalles sobre la creación de revistas en el país: "Nació en 1919 por la editorial de J. C. Vigil, tenían mucho texto y eran esquemáticas. Los primeros 6 años se fue alivianando y generó un nuevo formato, y los consumidores la compraban para distenderse de tanta lectura. La compraban más los hombres que las mujeres. Por esa época apareció El Gráfico".