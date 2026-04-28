ENTREVISTA A JUAN CANTAFIO

28/04/2026

Juan Cantafio, el coleccionista privado de revistas más grande de Latinoamérica, visitó Radio Nacional

Juan Cantafio, está considerado el coleccionista privado de revistas más grande de Latinoamérica y charló con Adrián Korol por Radio Nacional sobre su colección y su proyecto de crear el primer Museo de revistas. Tiene cerca de 700.000 ejemplares. La revista “Anteojito” que le regaló su abuelo cuando tenía ocho años, fue el puntapié para empezar a guardar las revistas y llegar a ese podio.

"Estoy bregando para ver qué hacemos con todo este material y me gustaría poder crear un museo de la revista, que no existe algo así en el mundo. Esto es historia y cultura, y un producto periodístico y visual", dijo.

Cantafio dio detalles sobre la creación de revistas en el país: "Nació en 1919 por la editorial de J. C. Vigil, tenían mucho texto y eran esquemáticas. Los primeros 6 años se fue alivianando y generó un nuevo formato, y los consumidores la compraban para distenderse de tanta lectura. La compraban más los hombres que las mujeres. Por esa época apareció El Gráfico".

Juan Cantafio, es el coleccionista privado más grande de revistas de Latinoamérica