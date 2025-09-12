Juan Bautista Segonds pasó por Amnesia y habló de resiliencia, deporte y vida

En Amnesia, Pablo Valente junto a Nabila Jatib, conversaron con Juan Bautista Segonds, coach holístico y referente en el trabajo con equipos deportivos como el que llevó a la Argentina a ganar la Copa Davis en 2016.

En una charla profunda y emotiva, Segonds compartió experiencias de vida marcadas por la superación de momentos límite, la importancia de las decisiones y el poder de inspirar desde la humildad. “Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana”, señaló, destacando cómo esas vivencias lo llevaron a transformar a miles de personas en el deporte y más allá.

Además, repasó anécdotas de su trabajo con selecciones juveniles de fútbol y reflexionó sobre la necesidad de unir al país a través de valores colectivos: “Mi objetivo es unir al país y lo voy a lograr, no tengo ninguna duda”.