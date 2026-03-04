Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia de la Nación

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Lo anunció el presidente Javier Milei en un mensaje de su cuenta de la red social X, con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente.

“Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo”, afirmó el Presidente.

“El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente. VLCC”, resaltó.

Por su parte, Mahiques agradeció al Presidente por la confianza para asumir esta responsabilidad.

Según el funcionario, “su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, remarcó.

Asimismo, agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por “su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.