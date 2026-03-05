El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques prestó juramento ante el presidente Javier Milei, en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante la plana mayor del Gobierno libertario.

El ex funcionario judicial será secundado en la cartera por Santiago Viola, lugar que correspondía a Sebastián Amerio.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.

Para el designado funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.