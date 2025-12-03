Juan Battaleme: “Argentina trabaja en el armado de un sistema de defensa en serio”

El Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de la Nación conversó con Nicolás Yacoy sobre la reciente incorporación de aviones y vehículos para als Fuerzas Armadas.

En este contexto se refirió en primer lugar a la llegada de 25 aviones F-16.

“Somos el 8° país del planeta que no puede controlar su soberanía aérea por eso el presidente Javier Milei y el Ministro Luis Petri decidieron la adquisición”. “El viernes 5 van a estar llegando al país y el domingo 7 serán oficialmente presentados; estas aeronaves serán utilizados para el control del espacio aéreo tanto sobre tierra como sobre el mar”.

Juan Battaleme también habló de la compra de vehículos blindados de combate.

“Se trata de móviles que llegan para completar una división motorizada de las Fuerzas Armadas que serán utilizados en cualquier parte del país, que se pueden transportar vía aérea, que pueden trasladar tropas o ser utilizados como lanzadores de misiles”.

Bettaleme explicó que el Gobierno Nacional busca “la modernización del Ejército Argentino que se concretó en el marco de una visita del, ahora ex ministra Luis Petri a Estados Unidos en el que se trabajó sobre un total de 200 vehículos que serán incorporados en los próximos meses”.