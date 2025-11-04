Juan Alberto Mateyko recuerda parte de su historia y sus grandez éxitos en la televisión

El locutor, actor y conductor conversó con Deja Vu Nacional, habló de "La Movida del Verano" un gran éxito televisivo que por la pantalla de Canal 11 nació como un ciclo de verano y se convirtió en un suceso.

Desde aquellos años hasta su más reciente trabajo, en la presentación de Marcela Morelo, Abel Pintos, Soledad, La Delio Valdez, Luciano Pereyra y varios artistas más.

Mateyko no sólo recordó anécdotas con Marco Antonio Solis, Julio Iglesias, Miguel Bose, Shakira y otros grandes músicos latinos, sino que además tuvo emotivos palabras para con Andrea Bisso que lo ha entrevistado en varias oportunidades.