Juan Acosta: "En Boca hay que cambiar todo o estamos al horno"

El actor e integrante del grupo Por un Boca Mejor visitó el estudio de Nacional Am 870, en donde conversó con el equipo de Pasión Nacional, sobre fútbol, el presente de Boca Juniors y momentos de su carrera.

"En Boca se tiene que cambiar todo o estamos al horno. No soy ni contra ni a favor de Riquelme. Los resultados deportivos no se dan porque hay alguien que le dice cosas al jugador que no lo relajan. Estoy en un moisés yo cuando estoy en la cancha. Es la felicidad estar en la cancha, hay una energía", dijo.

Acosta recorrdó a Antonio Gasalla, con quien trabajó en televisión y teatro muchos años: "Dejó una escuela sin haber dado clases. Para mi Gasalla representa el progresismo. Arranqué con él en televisión en 1988, cuando murió Olmedo, quedó un vacío en la tele. Gasalla lo supo llenar. Fue todo un momento".