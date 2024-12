Un 9 de diciembre de 1976, en Bloomington, nace Joshua Bell, excelente violinista que, además, accedió a todos los noticieros del planeta cuando hizo la experiencia de tocar en una estación de subte de Washington a lo largo de 43 minutos y sólo lograr recaudar 35 dólares.

Veámoslo entonces, junto con la Academy of Saint Martin in the Fields, interpretando el 3º movimiento del ‘Verano’ de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

Además, el 9 de diciembre de los siguientes años

1836 en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo, Mijail Glinka pone la piedra basal del nacionalismo ruso y estrena su ópera Una vida por el zar

1837 en Estrasburgo, nace Charles-Emile Waldteufel, el más importante compositor francés de música ligera, el rival local de la música que traían las orquestas de la familia Strauss.

1842 en el mismo Bolshoi de San Petersburgo, y también un 9 de diciembre, Glinka estrena ahora una nueva ópera, Ruslan y Ludmila, sobre el poema homónimo de Pushkin.

1882 en Sevilla, nace Joaquín Turina, un compositor que desarrolló una creación muy original promoviendo un nacionalismo español de cuño modernista.

1905 en el Hofoper de Dresde, Richard Strauss escandaliza al público con el estreno de su ópera Salomé, basada en el drama de Oscar Wilde.

1963 en Tel Aviv, al frente de la Filarmónica de Israel, Leonard Bernstein estrena su Sinfonía Nº3 “Kadísh”, una obra colosal basada en la plegaria judía por los muertos y que fue dedicada a la memoria de John Fitzgerald Kennedy.