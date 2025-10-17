José Pékerman: "Siempre tengo ganas de volver al fútbol argentino"

El director técnico conversó con el equipo de Pasión Nacional de varios temas de actualidad futbolística.

Analizó el presente de la Selección Sub 20 que acaba de lograr el pase a la final del mundial de esa categoría y también el desempeño de jugadores juveniles en diferentes clubes tanto de nuestro país como del exterior.

Al ser consultado puntualmente por su regreso al fútbol argentino, dijo que por el momento no tiene nada confirmado.

"No estoy seguro del lugar en el que pueda estar pero tengo muchas ganas de poder estar". "Tengo una muy buena relación con Roman ( Riquelme ) y a pesar de que hablamos de todos los temas sin tapujos, no ha habido ningun contacto oficial".

En otro tramo de la charla Pekerman tuvo importantes elogios para con Lionel Scaloni, actual técnico multicampeón de la Selección Mayor, al igual que los elogios para Diego Placente actual conductor de los planteles Sub 17 y Sub 20.