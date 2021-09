José Murad: “con estas normas las radios están condenadas a cerrar”

En Justicia en Sintonía, el dueño de una radio FM local contó el impacto negativo de las normas municipales de este tipo. Hay una distorsión en este tipo de normativas que persiguen un fin recaudatorio. Las radios no pueden trasladar los costos que le generan los aumentos de impuestos. Tienen por objetivo comunicar a la sociedad no vender espacios radiales, no le cobra al oyente por el contenido que ofrecen: “Es un proyecto de ordenanza y tiene un solo fin, el recaudatorio. No estamos en contra de la regulación de torres o soportes de antena que desea hacer el municipio de Resistencia. Queremos que efectúe una convocatoria seria y definitiva que brinde seguridad a la ciudadanía. La

reglamentación en vigencia es compleja y ahora se dice que se quiere regular las

telecomunicaciones, pero eso no es posible porque es de jurisdicción federal. En uno de los tres

anexos del proyecto se regulan los montos que deberían pagarse y hay que indicar que existen

diferentes modelos de comunicación de acuerdo al tamaño de las empresas, una cosa son las

grandes multinacionales que tienen abonados y a quienes les traslada los costos y otra son las

emisoras de radio o de televisión abierta que no pueden hacerlo. Esto es peligroso porque puede

llegar a amenazar el derecho a la comunicación, a la línea editorial del medio”, dijo el integrante de

la Coalición por una Comunicación Democrática.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA AM 620 FM 96.7

Programa: Justicia en Sintonía

Jueves 16 a 18 hs

Conducción: Valeria Romero, integrante de Justicia Legítima Nordeste

Producción y columna : Brian Pellegrini