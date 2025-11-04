Jose Manuel Viudes: "La soledad es el peor enemigo para envejecer saludablemente"

La afirmación de que "la soledad es el peor enemigo para envejecer saludablemente" es ampliamente mrespaldada por expertos y evidencia científica. La soledad no deseada y el aislamiento social son factores de riesgo significativos que impactan negativamente la salud física y mental de los adultos mayores, siendo incluso más perjudiciales que otros factores de riesgo físicos reconocidos.

El médico Clínico, neumonólogo, especialista en gerontología y longevidad saludable, Jose Manuel Viudes, en diálogo con Nunca es Tarde, sostuvo que "la desconexión social aumenta el riesgo de padecer diversas enfermedades crónicas. La conectividad social, por el contrario, se considera un pilar fundamental para la salud, tan importante como una buena alimentación, ejercicio y descanso".