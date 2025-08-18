"La batalla en la provincia de Buenos Aires es central para el progreso de toda la Argentina”

Cerradas las listas de candidatos a ocupar una banca en el Congreso Nacional, comienza la etapa de la campaña electoral.

El diputado José Luis Espert encabezará la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y, en diálogo con Viva la pepa, reconoció la importancia que tienen los próximos comicios.

Aseguró que tiene el compromiso de "llevar las ideas de la libertad a la provincia de Buenos Aires y que para eso armamos una lista que representa fielmente las ideas de Javier Milei. Tenemos que recuperar la provincia que el kirchnerismo ha devastado. No tengo dudas: hay que sacar al kirchnerismo. La gente tiene que ir a votar para sacarlo de su escondite y evitar que se reproduzca".

El legislador además cuestionó el armado de listas del espacio Fuerza Patria: “En materia política el kirchnerismo está fuera de la ley. Las candidaturas testimoniales son un ejemplo de la violación de la norma, son un fraude electoral”.