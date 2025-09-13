José Luis Aguirre trajo sus canciones de raíz folclórica a "Soy Nacional"

El cantor, poeta y compositor cordobés acaba de recibir el diploma de la Fundación Konex por haber sido elegido uno de los cinco mejores solistas de folklore de los últimos diez años.

Ganador del Premio Consagración del Festival de Cosquín del año pasado, El Chuncano, uno de sus apodos artísticos, charló con Sandra Mihanovich y compartió sus canciones de raíz folclórica.

“La canción al final queda, trasciende todo”, reflexionó José Luis Aguirre.

“Es maravilloso que hoy todos tengan la posibilidad de romper la hegemonía que había antes”, indicó en referencia a quienes hacen música de manera independiente.

En Soy Nacional, Aguirre anticipó de que se trata el disco nuevo “que ya está en la gatera”, que grabaron en “cinco días, muy en vivo, con temas que son de una sola toma”.

Además, Sandra presentó los nuevos trabajos de Benja Amadeo, Loli Molina, Celeste Carballo, Luz Casal, entre otras bonitas canciones.