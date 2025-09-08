José Luis Aguirre: entre la pasión, la raíz y una gira que lo llevará por Europa

En Nacional Folklórica, José Luis Aguirre visitó a Mariano del Mazo y Mariana Fossati y se definió como un artista “pasional” que encuentra en la guitarra su forma esencial de expresión. Contó que vive en las sierras de Córdoba, en Villa Los Aromos, y que su madre y su hija lo acompañarán a recibir un reconocimiento en los Premios Conex en la Ciudad Cultural Konex.

El músico repasó su trayectoria discográfica (Gajito y Luna, Amuchado, Así como es, Chuncano, Sueltos) y adelantó la edición de dos nuevos álbumes. También mencionó su primera gira solista por Europa, con presentaciones en Croacia y España.

Habló de la importancia de crear nuevas canciones que renueven el repertorio folklórico y de mantener viva la raíz popular en un contexto de globalización. “La música popular argentina sigue siendo protagonista —dijo—, porque es la memoria y la raíz de nuestro pueblo”.

Durante la entrevista recordó conciertos memorables, valoró el acompañamiento de colegas y celebró la posibilidad de compartir escenario con artistas como Teresa Parodi, Eli Fernández y Cecilia Zabala en próximos shows.