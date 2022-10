O intérprete José Larralde fez 85 anos no último 22 de outubro.

José Larralde, cantor, compositor, violonista, é um destacadíssimo representante de um gênero chamado “milonga campera”, música típica da região central da Argentina.

Por ocasião do seu último aniversário, no qual, como disse, ele completou 85 anos, o jornalista Osvaldo Barone, com justiça, afirmou que se José Larralde houvesse nascido em Minnesota, hoje seria um Bob Dylan. Se houvesse nascido no Canadá, seria mais que Leonard Cohen. Se houvesse nascido em Liverpool, seria um McCartney.

Mas… José Larrralde nasceu na Argentina e vamos escutá-lo, a seguir, numa música chamada “Temblando”.