José Beraldi: "La realidad en Boca nos está marcando fracasos deportivos"

El empresario y ex dirigente de Boca José Beraldi conversó con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional y dio su opinión acerca de la actualidad del club xeneize. Confirmó que en 2027 se presentará como candidato a presidente y analizó la actual presidencia de Román Riquelme.

"Queremos buscar lo mejor para Boca y tratar de cambiar un poquito la historia. Tengo 20 años de vitalicio y me parece que tengo autoridad para dar mi visión. Quiero demostrar a la gente que hay que construir", dijo.

Beraldi a su vez, criticó el presente del club de La Boca y mencionó: "Hay fracasos deportivos, insittucionales e internacionales. Hay muchas desprolijidades, desinformación y eso se ve. Hay que demostrar que hay otra forma de conducir al club", agregó.