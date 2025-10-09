José Beraldi: "A Miguel Ángel Russo el fútbol lo despide como a un grande"

El ex vicepresidente de Boca, quien tuvo una estrecha relación con el DT de Boca Juniors Miguel Ángel Russo, lo recordó tras su reciente muerte en Radio Nacional.

"Fue una excelente persona, buen compañero, hemos vivido muchas cosas juntos. Era un gran conductor de grupo. El respetaba a todos, se lo veía serio pero era muy dado y muy amable. El dolor es grande", expresó.

"Deja una huella imborrable en Boca Juniors. Lo disfruté mucho a él, donde fuera, yo hablaba con él", agregó.

Además entrevistaron al periodista de Cadena 3 y amigo de Miguel Ángel Russo, Claudio Giglioni, quien también lo recordó: "Fue un verdadero gladiador, y los que lo conocían sabían de sus códigos. Cuando le diagnosticaron su enfermedad, su expectativa de vida eran 5 años y él estuvo casi 8 peleandola. Él era feliz en una cancha y su mayor felicidad era haber estado en Boca y en el Mundial de Clubes".