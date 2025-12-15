José Antonio Kast es el presidente electo de Chile tras una aplastante victoria sobre Jeannette Jara en el balotaje

El reciente balotaje presidencial en Chile confirmó un giro político significativo en la trayectoria democrática del país: José Antonio Kast, candidato de derecha, se impuso con un amplio respaldo popular en la segunda vuelta, superando a su rival Jeannette Jara y consolidando así un claro cambio de rumbo tras décadas de predominio político más moderado o centrista. Los datos oficiales del Servicio Electoral chileno señalan que Kast obtuvo alrededor de 58 % de los votos frente a aproximadamente 42 % de Jara, cerrando el escrutinio con una diferencia considerable en favor de la derecha.

Alejandro Corbacho, analista internacional y director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del CEMA, dialogó con Creer o reventar y evaluó que este resultado se inscribe en una reconfiguración del mapa político regional y un claro desplazamiento hacia la derecha en Chile, al subrayar que "esto refuerza este cambio en los electorados de que quieren una política diferente, hay un cansancio y por eso eligen otra fórmula".

"El modelo socialdemócrata, de izquierda, el discurso populista; ha tenido serios problemas, no terminaron resolviendo los problemas reales de la gente", expresó.

El triunfo de Kast —quien tomará posesión del cargo el 11 de marzo de 2026— representa el desplazamiento más marcado hacia la derecha en Chile desde el fin de la dictadura en 1990.

Por su parte, Alberto González, periodista de Radio Bio Bio de Chile, se refirió en Creer o reventar a los resultados electorales y expresó que haya ganado Kast "no es algo novedoso, las últimas encuestas así lo mostraban". En ese marco, analizó la propuesta de campaña que hizo el presidente electo tras describir el actual contexto que vive el país trasandino.

Además, consideró que Kast y Milei "son cercanos ideológicamente" y dijo que Chile tiene intención de ser un aliado estratégico, al manifestar de que existe "la posibilidad de que Chile le dé una salida a Argentina hacia el Pacífico".