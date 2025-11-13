Jornada templada con buen clima en el centro y lluvias débiles en el norte

El jueves se presenta con condiciones variables en todo el país, combinando cielos despejados en el centro y sur con sectores nublados y lluvias débiles en el norte y el extremo austral. Las temperaturas se mantienen templadas a cálidas en la mayor parte del territorio, aunque con leve descenso en zonas donde persisten las precipitaciones.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el cielo estará despejado, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 27, configurando una jornada estable y agradable. En el interior bonaerense y en La Pampa, también predominará el sol, con registros que alcanzarán los 29 grados.

El centro del país mantendrá un panorama mixto. Córdoba presentará cielo mayormente nublado con una máxima de 29 grados, mientras que en San Luis, el día será despejado y cálido, con temperaturas entre 16 y 28 grados. En Mendoza, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima rondará los 27 grados.

En el norte argentino, las condiciones son más inestables. Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Salta registran lluvias débiles o lloviznas con nubosidad abundante. Las temperaturas máximas estarán entre 20 y 26 grados, con un ambiente húmedo y algo más fresco. En Jujuy y Catamarca, el cielo permanecerá cubierto, con valores térmicos máximos cercanos a los 24 grados. Por su parte, Chaco, Corrientes, La Rioja y San Juan tendrán intervalos nubosos pero sin lluvias, con máximas entre 27 y 30 grados, propias de un clima primaveral avanzado.

En la región patagónica, el tiempo será mayormente estable. Neuquén y Río Negro presentan cielos despejados o ligeramente nublados, con temperaturas máximas que alcanzarán los 28 y 24 grados, respectivamente. En cambio, Santa Cruz amanecerá fresca y con nubosidad parcial, con marcas térmicas que irán de 6 a 17 grados. En Tierra del Fuego, el día será frío, mayormente nublado y con lluvias débiles, con una máxima de apenas 8 grados.