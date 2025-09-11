Jornada primaveral en gran parte del país con máximas de hasta 27 grados

El jueves 11 de septiembre llega con condiciones de tiempo estable y temperaturas primaverales en buena parte de la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada, con cielo despejado, una mínima de 10 grados y una máxima que trepará hasta los 23. En el resto de la provincia, el panorama será similar, con mañanas frescas y un ascenso térmico marcado hacia la tarde.

En el centro del país, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa tendrán cielos despejados o con nubosidad mínima y temperaturas máximas que oscilarán entre los 23 y 26 grados, configurando un día cálido y agradable. Hacia Cuyo, San Juan alcanzará 25 grados con cielo mayormente despejado. En la región litoral, provincias como Entre Ríos y Santa Fe presentarán condiciones estables con máximas de 23 y 24 grados, mientras que Corrientes y Formosa estarán bajo un escenario de tiempo mayormente soleado a levemente nublado, con registros cercanos a los 26.

En el norte, el calor se hará sentir con mayor fuerza. Santiago del Estero será una de las provincias más cálidas de la jornada, con una máxima de 27 grados, mientras que Tucumán y Catamarca también tendrán temperaturas en torno a los 26, aunque con nubosidad variable y presencia de humo en el caso tucumano. Jujuy y Salta registrarán máximas más moderadas, de entre 21 y 22 grados, acompañadas por cielos parcialmente nublados. Misiones presentará nubosidad leve con una máxima de 26 grados, confirmando la tendencia templada a cálida de toda la franja norte del país.

En la Patagonia, las condiciones serán más frescas aunque mayormente estables. Río Negro, Neuquén y Chubut tendrán cielos despejados o apenas nublados, con máximas que se ubicarán entre 20 y 21 grados. Santa Cruz, en cambio, presentará mayor nubosidad y neblinas, con registros más bajos que no superarán los 15. Tierra del Fuego vivirá un día frío, con mínima de 4 y máxima de apenas 9 grados, bajo cielo parcialmente cubierto.

El panorama general marca un jueves con predominio del sol y temperaturas en ascenso en la mayor parte del país, un anticipo del clima primaveral que empieza a asomar.