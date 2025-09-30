Jornada primaveral en el país con alertas por tormentas en el norte y vientos en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes 30 de septiembre se presentará con temperaturas agradables en gran parte del país, en el marco de un leve ascenso térmico propio de la primavera. Sin embargo, advirtió que el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá una jornada nublada, con mínimas de 14 grados y máximas de 22. El cielo se mantendrá cubierto a lo largo del día y comenzará a despejarse recién hacia la noche. Los vientos del este serán leves, aunque durante la tarde se prevén algunas ráfagas de mayor intensidad.

En paralelo, el organismo emitió una serie de alertas amarillas por tormentas que alcanzan a Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y zonas del noreste de Santa Fe, Santiago del Estero y Salta. Allí se anticipa abundante caída de agua en cortos períodos, descargas eléctricas frecuentes, granizo ocasional y ráfagas intensas, con acumulados que podrían oscilar entre 30 y 70 milímetros.

Además, en la Patagonia rigen advertencias por vientos fuertes en el sur de Chubut y en Santa Cruz, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90. El SMN señaló que estos fenómenos pueden generar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

En el resto del país, las temperaturas se ubicarán dentro de un rango templado y primaveral. Córdoba alcanzará máximas de 22 grados, Tucumán y Salta rondarán los 24, mientras que en provincias del norte como Jujuy y Santiago del Estero se prevén registros de hasta 25. En la región cuyana, San Juan también llegará a 25 grados, mientras que en el sur, Río Negro y Chubut tendrán máximas de 20 y Santa Cruz de apenas 13, marcando el contraste con respecto al centro y norte del territorio.